Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatilinde etkinliklere imza attı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için pek çok etkinliğe imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 15:51 Güncelleme: 01.02.2026 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesi yarıyıl tatilinde etkinliklere imza attı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için pek çok etkinliğe imza attı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye bünyesindeki KAYMEK, Spor AŞ gibi kuruluşlarla tiyatrodan spora, gastronomi faaliyetlerinden çeşitli oyun ve aktivitelere kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi.


        KAYMEK tarafından gerçekleştirilen gastronomi etkinliğinde, mutfakta babalar, yanlarında çocukları ile hem leziz tatları hazırladı hem de unutulmaz anlar yaşandı.

        Spor AŞ tarafından düzenlenen Sömestir Cup 11 Yaş Altı Turnuvası, büyük heyecana sahne olan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. 19 Ocak'ta başlayan ve 30 Ocak'ta oynanan üçüncülük–dördüncülük ile final maçlarıyla sona eren turnuvada, 4 grupta toplam 16 takım mücadele etti.

        Zecorner Kayserispor, Spor AŞ, Melikgazi Belediyespor, Zeki Akparlar FK takımlarının yarıştığı etkinlikte, sahada ter döken tüm sporcular, spora ve eğlenceye doydu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri

        Benzer Haberler

        AK Parti Kayseri İl Teşkilatı istişare toplantısı düzenledi
        AK Parti Kayseri İl Teşkilatı istişare toplantısı düzenledi
        Kayseri'ye kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kayseri'ye kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kayseri Büyükşehir, 7 bilimsel çalışmaya konu oldu
        Kayseri Büyükşehir, 7 bilimsel çalışmaya konu oldu
        Bölgesel Amatör Lig: Kocasinan Şimşekspor: 2-Diyarbakır Büyükşehir Belediye...
        Bölgesel Amatör Lig: Kocasinan Şimşekspor: 2-Diyarbakır Büyükşehir Belediye...
        Kayseri Kadın FK evinde hata yapmadı
        Kayseri Kadın FK evinde hata yapmadı
        Erciyes Kayak Merkezi'nde sömestirin son gününde trafik yoğunluğu
        Erciyes Kayak Merkezi'nde sömestirin son gününde trafik yoğunluğu