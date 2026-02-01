Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 20:15 Güncelleme: 01.02.2026 - 20:15
        Kayseri'de bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı
        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sahabiye Mahallesi'nde bir kişiyi bıçakla yaralayan B.B.S.'yi (17) yakalamak için çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

