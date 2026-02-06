Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kocasinan'da camiler ramazanda gül kokacak

        Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan cami temizleme ekibi, ramazan ayı öncesinde ilçedeki 268 camiyi periyodik olarak temizleyip gül suyuyla yıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:08 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:12
        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların ibadetlerini daha huzurlu, sağlıklı ve temiz bir ortamda gerçekleştirmeleri için hassasiyetle çalıştıklarını ifade etti.

        Camilerin kutsal mekanlar olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz ekibimizle, 185 merkez ve 83 kırsal mahallede olmak üzere toplam 268 camimizin temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Camilerimiz ayda en az bir kez genel temizlikten geçiriliyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ramazan ayı başta olmak üzere dini ve özel günlerde bu uygulamayı daha da sıklaştırıyoruz. Cemaatimizin mis gibi gül kokan, huzurlu ortamlarda ibadet etmesini sağlıyoruz. Rabbim yapılan tüm ibadetleri kabul etsin."

        Galeri
        Galeri

