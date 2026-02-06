Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ocakta 1462 denetim yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir genelinde huzur, güvenlik ve düzenin sağlanmasına yönelik ocak ayında 1462 denetim gerçekleştirdi,161 yasal işlem uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:30 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ocakta 1462 denetim yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir genelinde huzur, güvenlik ve düzenin sağlanmasına yönelik ocak ayında 1462 denetim gerçekleştirdi,161 yasal işlem uyguladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, şehirde düzenin sürekliliğini tesis etmek amacıyla seyyar satıcılardan ticari araçlara, çevre kirliliğinden dilencilere kadar geniş bir alanda denetim gerçekleştirdi.

        Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, 316 seyyar satıcı, 298 servis ve ticari araç, 151 market ve 343 işgal denetimi yaptı, 232 dilencilik olayına yönelik işlem gerçekleştirdi.

        Çevre kirliliği ile ilgili 122 denetim yapan ekipler, 1462 denetimde 161 yasal işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Epstein dosyası: Avrupa aşırı sağıyla doğrudan bağ
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Louvre, hırsızların düşürdüğü tacı ilk kez paylaştı
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Son golün ardından gelen kara gece: Christian Atsu’nun hikayesi
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Önce takip sonra darp! Motosikletli iki kişi, motosikletliye saldırdı!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Büyükşehir ile Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Spor Festivali zamanı
        Büyükşehir ile Erciyes Kayak Merkezi'nde Kış Spor Festivali zamanı
        2 bin 200 metrede eksi 5 derecede kar banyosu
        2 bin 200 metrede eksi 5 derecede kar banyosu
        Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tra...
        Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tra...
        Denetimli serbestlikten yararlanan 13 çocuğa kayak eğitimi verildi
        Denetimli serbestlikten yararlanan 13 çocuğa kayak eğitimi verildi
        Büyükşehir Zabıta'dan 2026'ya hızlı ve kararlı başlangıç: bin 462 denetim,...
        Büyükşehir Zabıta'dan 2026'ya hızlı ve kararlı başlangıç: bin 462 denetim,...
        17. Geleneksel Uluslararası Erciyes Dağı Kış Tırmanışı 7-8 Şubat'ta yapılac...
        17. Geleneksel Uluslararası Erciyes Dağı Kış Tırmanışı 7-8 Şubat'ta yapılac...