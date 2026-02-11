Kayseri'de kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu
Kayseri'nin Talas ilçesinde ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 15 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından bulundu.
Kayseri'nin Talas ilçesinde ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 15 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından bulundu.
Dün Talas ilçesindeki ikametinden ayrılan ve telefonuna ulaşılamayan B.B'nin ailesi, emniyete başvurdu.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, B.B'nin bulunması için çalışma başlattı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinde yapılan detaylı incelemeler ve ısrarlı saha takibi neticesinde B.B, Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6010. Sokak üzerinde bulundu.
Kendisine herhangi bir zarar gelmediği tespit edilen B.B. ailesine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.