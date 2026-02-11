Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu

        Kayseri'nin Talas ilçesinde ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 15 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:50 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Talas ilçesinde ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 15 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından bulundu.

        Dün Talas ilçesindeki ikametinden ayrılan ve telefonuna ulaşılamayan B.B'nin ailesi, emniyete başvurdu.


        Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, B.B'nin bulunması için çalışma başlattı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinde yapılan detaylı incelemeler ve ısrarlı saha takibi neticesinde B.B, Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6010. Sokak üzerinde bulundu.

        Kendisine herhangi bir zarar gelmediği tespit edilen B.B. ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Menajer Ayşe Barım için karar bekleniyor
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Özgecan Aslan ölümünün 11'inci yılında anılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?

        Benzer Haberler

        büyükşehir konservatuvarı 2025 yılında 5 bin 655 kişiye sanatla dokundu
        büyükşehir konservatuvarı 2025 yılında 5 bin 655 kişiye sanatla dokundu
        Kayseri'de çiçekçilerde 14 Şubat öncesi erken sipariş mesaisi
        Kayseri'de çiçekçilerde 14 Şubat öncesi erken sipariş mesaisi
        Başkan Büyükkılıç'tan tarım ve hayvancılıkta 1 yılda 119 milyon TL'lik yatı...
        Başkan Büyükkılıç'tan tarım ve hayvancılıkta 1 yılda 119 milyon TL'lik yatı...
        MHP'li Ersoy: "Karagümrük ve Eyüpspor düştü. Kayserispor düşmez"
        MHP'li Ersoy: "Karagümrük ve Eyüpspor düştü. Kayserispor düşmez"
        Kayserispor, Kocaelispor'a ilk kez kaybetti
        Kayserispor, Kocaelispor'a ilk kez kaybetti
        Kayserispor'da Rus golcü Onugkha kadro dışı kaldı
        Kayserispor'da Rus golcü Onugkha kadro dışı kaldı