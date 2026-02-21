Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi 3 ayrı noktada iftar çadır kurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 10:19 Güncelleme: 21.02.2026 - 10:19
        Melikgazi Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla 3 farklı noktada iftar çadırı kurdu.

        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Melikgazi Belediyesi yanındaki otoparkta, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Recep Mamur Aşevi ile Battalgazi Mahallesi'ndeki Özhaseki Aşevi'nde iftar çadırı kurduklarını belirtti.


        Çadırlarda her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek ikram edildiğini vurgulayan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemizin yanındaki otoparkımızda kurduğumuz iftar çadırımızda yaklaşık 400 kişi iftar yapabiliyor. İki ayrı lokasyonumuz daha var. İftar yapmak isteyen herkesi bekliyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, ramazan ayımızı mübarek eylesin. Bayrama da en güzel şekilde yetiştirsin inşallah." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

