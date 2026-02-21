Canlı
        Melikgazi Kayseri Basketbol'da play-off heyecanı yaşanıyor

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre Özsarı, kısıtlı bütçeyle kurdukları takımın play-offa kalmasının kendileri için önemli bir başarı olduğunu söyledi.

        Giriş: 21.02.2026 - 11:03 Güncelleme: 21.02.2026 - 11:03
        Melikgazi Kayseri Basketbol'da play-off heyecanı yaşanıyor
        Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi imkansızlıklar nedeniyle lige son gün başvuru yapabildiklerini ve düşük bir bütçeyle kadro kurduklarını belirtti.

        Bütün olumsuzluklara rağmen iyi bir takım oluşturduklarını vurgulayan Özsarı, "Böyle bir bütçeyle iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Hem yerli hem de yabancı oyuncularımızı iyi seçtiğimizi düşünüyorum. Var olan imkanlarımız ve oyuncu seçenekleri o kadar kısıtlı olmasına rağmen iyi bir takım organizasyonu yönettik." dedi.




        - "Seyircimiz en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştığımızı biliyor"

        Emre Özsarı, sezon boyunca sakatlıklarla da mücadele ettiklerini ve hiçbir lig maçına tam kadroyla çıkamadıklarını dile getirdi.

        Lige başlarken koydukları play-off hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Özsarı, şöyle devam etti:

        "Biz bu bütçeyle kurulan takımımıza play-off hedefi koymuştuk. Bugün ligin bitmesine 2 hafta kala ilk 8'e kalmayı garantiledik. Play-off turunda Avrupa'nın en iyi kadrosuna sahip ve ciddi yatırımlar yapan Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Lig maçlarında bu takıma karşı elimizden geleni yaptık. Bu sezon bizim hakkımızda sürekli 'Kayseri onuruyla sahaya mücadele ediyor.', 'Skora bakmaksızın, ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar.' diye konuşuldu. Bu da açıkçası bizi mutlu ediyor. Seyircimiz elimizdeki imkanlar ve potansiyelimizle en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştığımızı biliyor. Bunu da dışarıdaki insanların görmesi açıkçası bizi mutlu ediyor."

        Play-off maçlarından önce uzun bir aranın olduğunu anımsatan Özsarı, "Bizim son iki hafta maçımız yok. Fenerbahçe'nin de Avrupa maçlarından dolayı play-off maçları bayramdan sonraya kalabilir. Yaklaşık 45 gün maç oynamayacağız. Bu bizim konsantrasyonumuzu biraz bozdu ama elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.




        - "Burada çok ciddi bir taraftar potansiyeli var"

        Kayseri Basketbol'un 22 yıldan beri Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden bir takım olduğuna dikkati çeken Özsarı, şunları kaydetti:

        "Burada çok ciddi bir taraftar potansiyeli var. Her yaştan Kayserili buraya maç izlemeye geliyor. Burada aile ortamının oluştuğu bir atmosfer var, 3 bin kişiyle lig maçları yapıyoruz. Avrupa'da seyirci rekoru kırmış bir taraftar grubundan bahsediyoruz. Bütün bunlara rağmen Melikgazi Belediyesi ve Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu dışında herhangi bir destek bulamıyoruz. Bu takıma içeriden ya da dışarıdan sponsor desteği gerekiyor. Maddi destek bulamazsak ya hep yerimizde sayacağız ya da Allah korusun daha sıkıntılı bir süreç içerisine girilebiliriz. Ben böyle nezih bir spor ve çocuklara örnek olan bir ortamın, Kayseri'nin ileri gelenleri açısından sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bugüne kadar sahip çıkılmamasına da bir spor adamı olarak anlam veremiyorum. Destek çıkıldığı takdirde Kayseri Basketbol'un eski günlerine kavuşacağını, Avrupa'da mücadele eden, hedefleri olan bir kulüp haline geleceğine inanıyorum."

