        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri Kariyer Merkezi şubat ayında 273 kişiye iş imkanı sağladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi, şubat ayında 273 kişiye istihdam sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez, kentte kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma halinde istihdama yönelik aracılık görevini yürütüyor.

        Bir aylık süreçte 47 bin 772 kısa mesaj yönlendirilirken, başvuru sayısı 448, ilan sayısı 280 ve talep edilen işçi sayısı ise 947 olarak gerçekleşti.

        Ayrıca merkez, geçen ay 273 kişinin istihdamına aracılık etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

