        Haberleri

        Başkan Büyükkılıç "kadına vefa" iftar programına katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "kadına vefa" iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç "kadına vefa" iftar programına katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "kadına vefa" iftar programına katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa eşi ile katıldı.

        Büyükkılıç, kadınları sadece bir gün değil her gün andıklarını ve baş tacı olarak her yaptıklarını takdir ettiklerini belirtti.

        Kadınların Türk kültür ve medeniyetindeki yerinin önemli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Kadın bizim için çok kıymetli. Tarihimizden ve geleceğimizden söz ederken kadını hiçbir zaman göz ardı etmeden, olmazsa olmaz görüyoruz. Milli Mücadele'de kadın, medeniyetlerimizin kuruluşunda kadın, geleceğe taşımada kadın, her yerde annemiz, kardeşimiz, evlatlarımız. O açıdan kadınların yüklenmiş olduğu yükün bizlerden çok daha fazla olduğunun farkındayız."

        Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

        Öte yandan Büyükkılıç, Erciyesevler Yeşilevler Camisi'nde teravih namazının ardından esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

