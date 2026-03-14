Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Büyükkılıç, mesajında, sağlık alanında bölgenin en güçlü altyapısına sahip Kayseri'nin, yeni yatırımlarla iyi bir noktaya geleceğini belirtti.





Kayseri'nin Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet veren şifahaneye sahip kadim bir şehir olduğunu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"İldem bölgemizde 90 bin metrekarelik bir arsa sağlık hizmetleri için tahsis edilmişti. Yapılacak 600 yataklı hastanemiz Gesi-İldem bölgesine hizmet verecek. Erciyes Üniversitesinde bulunan tıp fakültemize yapılacak 800 yataklı hastane projesi, 2026 yılı yatırım programına alınmıştı. Şehrimizin sağlık altyapısına güç katacak bu yatırımdan mutluluk duyduğumuzu ayrıca belirtmek istiyorum. Sağlık alanındaki projelerimizle Kayseri'yi daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirirken, insan odaklı hizmetlerle gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. Hayırsever büyüğümüz, merhum Ramazan Büyükkılıç ağabeyimin hayır eseri Naciye-Ramazan Büyükkılıç Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi, bu gayretin güzel bir örneği. Yine Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Sağlıklı Yaşam Merkezi, Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri, çeşitli hastane ve sağlık merkezlerindeki yenileme çalışmaları gibi projelerimiz Kayseri'nin sağlık altyapısını güç katıyor. Bu vesileyle değerli eşim ve oğlum da olmak üzere gece gündüz demeden, fedakarlıkla hayat kurtarmaya, dertlere derman, yaralara merhem olmaya çalışan kıymetli doktor meslektaşlarımın ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

