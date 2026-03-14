        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Giriş: 14.03.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Büyükkılıç, mesajında, sağlık alanında bölgenin en güçlü altyapısına sahip Kayseri'nin, yeni yatırımlarla iyi bir noktaya geleceğini belirtti.


        Kayseri'nin Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet veren şifahaneye sahip kadim bir şehir olduğunu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "İldem bölgemizde 90 bin metrekarelik bir arsa sağlık hizmetleri için tahsis edilmişti. Yapılacak 600 yataklı hastanemiz Gesi-İldem bölgesine hizmet verecek. Erciyes Üniversitesinde bulunan tıp fakültemize yapılacak 800 yataklı hastane projesi, 2026 yılı yatırım programına alınmıştı. Şehrimizin sağlık altyapısına güç katacak bu yatırımdan mutluluk duyduğumuzu ayrıca belirtmek istiyorum. Sağlık alanındaki projelerimizle Kayseri'yi daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirirken, insan odaklı hizmetlerle gönüllere dokunmaya çalışıyoruz. Hayırsever büyüğümüz, merhum Ramazan Büyükkılıç ağabeyimin hayır eseri Naciye-Ramazan Büyükkılıç Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi, bu gayretin güzel bir örneği. Yine Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Sağlıklı Yaşam Merkezi, Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhaneleri, çeşitli hastane ve sağlık merkezlerindeki yenileme çalışmaları gibi projelerimiz Kayseri'nin sağlık altyapısını güç katıyor. Bu vesileyle değerli eşim ve oğlum da olmak üzere gece gündüz demeden, fedakarlıkla hayat kurtarmaya, dertlere derman, yaralara merhem olmaya çalışan kıymetli doktor meslektaşlarımın ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?

        Benzer Haberler

        AK Partili Elitaş: "Ana muhalefet partisi, biri ya da birileri tarafından s...
        AK Partili Elitaş: "Ana muhalefet partisi, biri ya da birileri tarafından s...
        Bakan Yardımcısı Boyraz'a Erciyes'te kapsamlı sunum
        Bakan Yardımcısı Boyraz'a Erciyes'te kapsamlı sunum
        Başkan Büyükkılıç'tan, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ne ziyaret
        Başkan Büyükkılıç'tan, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ne ziyaret
        2 çocuk babası Emin, kadavradan alınan böbrekle hayata tutundu
        2 çocuk babası Emin, kadavradan alınan böbrekle hayata tutundu
        Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde arıyorlar Kayseri'de 60 kişi 777...
        Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününde arıyorlar Kayseri'de 60 kişi 777...
        Büyükkılıç ve Boyraz, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti
        Büyükkılıç ve Boyraz, Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti