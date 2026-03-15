Kayseri'de 3'üncü kattan düşen yaşlı adam öldü

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 3'üncü kattan düşen 83 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 14 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan Mehmet Çakır, evin balkonundan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

