Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 21.03.2026 - 16:02
Mimarsinan Mahallesi Düşünce Sokak'taki 3 katlı binanın üst katında bulunan dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
