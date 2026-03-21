Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın söndürüldü.



Mimarsinan Mahallesi Düşünce Sokak'taki 3 katlı binanın üst katında bulunan dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.



Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

