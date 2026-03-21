Kayseri'de yanan elektrikli otomobile battaniye yöntemiyle müdahale edildi

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde elektrikli araçta çıkan yangın, battaniye yöntemiyle söndürüldü. Gesi Fatih Mahallesi'nde park halindeki 16 FS 343 plakalı elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangında battaniye yöntemini kullandı. Ekipler, araç yangınları için özel üretilen, "perde" adı verilen malzemeyle otomobilin üzerini tamamen kapatarak yangını söndürdü.

