Kayseri'de Ramazan Bayramı'nda 381 bin 21 kişi tramvaydan ücretsiz faydalandı

Kayseri'de Ramazan Bayramı süresince, 381 bin 21 vatandaş tramvayla ücretsiz olarak taşındı.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nda 3 gün vatandaşlar tramvaydan ücretsiz faydalandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayram süresince hayata geçirilen ücretsiz tramvay uygulamasının vatandaşlardan ilgi gördüğünü açıkladı.





Kayseri Ulaşım AŞ marifetiyle 381 bin 21 vatandaşın raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlandığını belirten Büyükkılıç, "Hemşehrilerimizin bayram ziyaretlerini rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağladık. Emeği geçen tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





Büyükkılıç, belediyenin bayram boyunca, vatandaşa hizmet amacıyla tüm birimleriyle sahada olduğunu kaydetti.









