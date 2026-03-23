Kayseri'nin Talas ilçesinde villa parselleri satışa çıkacak

Kayseri'de Talas Belediyesi, 20 villa parselini ihale ile satışa sunacak.



Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde bulunan 20 villa parseli ihale usulü ile satışa çıkacak.



Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenecek ihale, 26 Mart Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.



İhaleye katılmak isteyenler, Talas Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'ne müracaat ederek detaylı bilgi alabilecek.



Ödemelerde, vade farksız ve 36 aya varan taksit imkanı sunuluyor.



