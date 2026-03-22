Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'dan 22 Mart Dünya Su Günü mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 16:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükkılıç, mesajında, suyun bilinçli kullanılması ve korunmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

        Su kaynaklarının dünyada giderek daha kıymetli hale geldiğine dikkati çeken Büyükkılıç, suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının önemine değindi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak su yönetimi konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla şehrin içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.


        Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:


        "Kayseri genelinde içme suyunu hanelere en temiz ve en sağlıklı şekilde ulaştırmaya gayret ediyoruz. KASKİ'mize ait su analizleri laboratuvarlarında 2025 yılında 9 bin 163 içme suyu numunesinde 140 bin 371 parametrenin analizi yapılarak içme suyu tesislerinde yapılan klor ölçümlerine ek olarak şebekede 12 bin 594 serbest klor ölçümü yapıldı. Bu nedenle sürekli kontrol altında şebekeye verilen sağlıklı ve güvenilir içme suyu gönül rahatlığı ile tüketilebilir."

        Büyükkılıç, ayrıca 2025 yılında 90 milyon lira değerinde 2 milyon 700 bin metreküp kayıp kaçak önlendiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şehir şehir gezen motokurye bayramda çocuklara oyuncak dağıttı
        Kayseri'de eşini tabancayla öldüren şüpheli yakalandı
        Kayseri'de yabani hayvanların saldırısına uğrayan keçilerden 6'sı telef old...
        Kayseri'de yabani hayvanların saldırısına uğrayan 11 keçi öldü
        Kayseri'de ahıra hayvan saldırdı: 6 keçi telef 5 keçi kayıp
        Kayseri'de tıp fakültesi öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
