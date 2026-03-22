        Şehir şehir gezen motokurye bayramda çocuklara oyuncak dağıttı

        Kayseri'de kuryelik yapan 31 yaşındaki Mahsun Karagöz, Ramazan Bayramı tatilinde hayırseverlerin desteğiyle aldığı oyuncakları şehir şehir gezerek çocuklara ulaştırdı.

        Giriş: 22.03.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Karagöz, Ramazan Bayramı'nda hayırseverlerin katkısıyla temin ettiği oyuncakları motosikletiyle çocuklara ulaştırmak için yola çıktı.

        Motokurye Karagöz, Kayseri’den başlayan "iyilik yolculuğu"nda Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye'nin köylerine kadar ulaştı.

        Motosikletinin arkasına taktığı römorka yaklaşık 1000 oyuncak sığdıran Karagöz, biten oyuncakların yerine yenisini satın alarak çocukların sevincine ortak oldu.

        Her oyuncağı özenle paketleyen Karagöz'e, yoldan geçen bazı araçlardaki kişiler de destek verdi.

        Çocukların sevinci motokuryenin motosikletine taktığı kameraya yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        İnanılmaz görüntü! Cip heyelana yakalandı!
        Tıp öğrencisi Yaren kazada hayatını kaybetti
        Geliriyle gideri uymayanlara radar
        Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi sorgulanıyor
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Dubai'de konut satışları düştü
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
