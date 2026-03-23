Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 16'sı aranan 19 zanlı yakalandı.
Giriş: 23.03.2026 - 12:31
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 3 zanlı ile aranan 16 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada, 1720 paket kaçak sigara ile 5 emtia ele geçirildi.
