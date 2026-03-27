        Kayseri'de polisten kaçan 2 sürücüye 920 bin lira ceza uygulandı

        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 araç sürücüsüne 920 bin lira ceza uygulandı.

        Giriş: 27.03.2026 - 03:25 Güncelleme:
        Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda 34 DTN 965 plakalı kamyonet sürücüsü E.T. polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Polisin yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacası sonucu sürücü ve ismi alınamayan bir yolcu Ziya Gökalp Mahallesi'nde Ihlamur Köprüsü'nde yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücüye 685 bin lira para cezası uygulandı.

        Gözaltına alınan sürücünün 5,5 yıl ehliyetine el konulurken, kamyonet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Öte yandan A.D. yönetimindeki 01 AUS 424 plakalı cip ise Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. A.D. polisin kovalamacası sonucu kısa sürede Küçükali Mahallesi'nde yakalandı.

        Araç sürücüsüne, "dur" ikazına uymamak, alkollü araç kullanmak, birden fazla kez tehlikeli şekilde şerit değiştirmek gibi suçlardan 235 bin lira ceza uygulandı.


        Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

        Araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

