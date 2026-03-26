Kayseri'de devlet korumasındaki çocuklar için sünnet töreni yapıldı

Kayseri'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasındaki çocuklar için sünnet töreni yapıldı.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, törende sünnet kıyafetleri giydirilen çocuklara, davul ve zurna eşliğinde kutlama gerçekleştirildi.



Sünnet töreninde çocukların ellerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır tarafından kına yakıldı.



Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü personelinin eşliğinde çocuklar, polis araçlarına bindirilerek şehir turu yaptı.

