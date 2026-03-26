Kayseri'de bir zanlının kulak kanalında gizlediği uyuşturucu madde hastanede çıkartıldı

Kayseri'de polisin durdurduğu bir zanlının kulak kanalında gizlediği uyuşturucu madde hastanede çıkartıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri bir uygulama sırasında durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Polislerce Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürülen M.Ç'nin (38) kulak kanalına saklanmış 2 parça halinde toplam 0,25 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan zanlı hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

