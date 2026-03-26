        Kayseri'de husumetlisini camide namaz kılarken bıçakla öldüren sanığa 16 yıl hapis cezası

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde husumetlisini camide namaz kılarken bıçakla öldüren sanık 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 18:20 Güncelleme:
        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Yasin Şanlı (33) ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık Şanlı savunmasında, yaptığı eylemin savunulacak bir tarafının olmadığını söyledi.

        Her şeyi kabul ettiğini ancak olayı tasarlamadığını savunan sanık, yaptığı eylemin cezasını çekip çocuklarına kavuşmak istediğini ifade etti.

        Pişman olduğunu ve böyle bir olayın yaşanmasını istemediğini iddia eden sanık Şanlı, şunları söyledi:

        "Eğer ben bu olayı tasarlayarak yapsaydım, işlediğim cinayet hukuk literatürüne girerdi. Bu şekilde ithamlarda bulunarak benim sinir uçlarımla oynuyorlar. Olayı asla tasarlamadım. Canavarca veya tasarlama eylemini kabul etmiyorum. Ben yaptığım eylemin cezasını çekip çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Maktulün yakınlarından bile benim için tanıklık yapanlar oldu. Madem ben caniyim, insanlar neden benim için tanıklık yapıyor, bana yardım etmek istiyor? Karşı taraftan özür dilerim, keşke olmasaydı. İkimizin de ocağı söndü."

        Sanık avukatları, müvekkillerinin haksız tahrik altında suçu işlediğini öne sürdü.

        Müşteki avukatları ise sanığın canavarca hisle hareket ederek olayı gerçekleştirdiğini iddia ederek, en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Şanlı'ya "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, daha sonra haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 16 yıla düşürdü ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

        - Olay

        Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde 19 Temmuz 2025'te ikindi namazını kıldığı sırada Yasin Şanlı tarafından bıçaklanan Şevki Tanrıkulu (63), olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Tutuklanan Şanlı hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Osimhen'e Barça kancası!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
