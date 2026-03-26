Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de boğazına yiyecek kaçan 1,5 yaşındaki bebek Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Kayseri'nin merkez Talas ilçesindeki bir restoranda boğazına yiyecek kaçan 1,5 yaşındaki bebek, işletme sahibinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 17:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de boğazına yiyecek kaçan 1,5 yaşındaki bebek Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Kayseri'nin merkez Talas ilçesindeki bir restoranda boğazına yiyecek kaçan 1,5 yaşındaki bebek, işletme sahibinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Akşam yemeği için dün ilçede bulunan bir restorana giden bir ailenin 1,5 yaşındaki bebeğinin boğazına yiyecek kaçtı.

        O sırada mama sandalyesindeki bebeğin nefes almakta zorlandığını fark eden işletme sahibi Serkan Kahraman, Heimlich manevrasıyla bebeğin boğazına kaçan yiyeceği çıkardı.

        Heimlich manevrası uygulanan anlar, restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İşletme sahibi Kahraman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde işletmeye girdiği sırada olayın yaşandığını söyledi.

        Bebeğin annesinin panikle çocuğun sırtına vurduğunu gördüğünü belirten Kahraman, şunları kaydetti:

        "Daha önce ilk yardım kursu aldığım için Heimlich manevrasını orada öğrenmiştim. Bebeği, oturduğu yerden kaldırarak sırtına vurmaya başladım. Yediği madde çıkmayınca biraz daha eğimle manevrayı devam ettirdim. Bebek rahatladıktan sonra ağlamaya başladı. Babasına teslim ettim ve içeriye doğru devam ettim. Öncelikle aileye geçmiş olsun diyorum. Olay esnasında onlar da çok sakin davrandılar. Bağırış, çağırış falan yaşanmadı. Aile de olayın şaşkınlığını yaşıyordu o esnada. Sonrasında teşekkür ettiler. Biz de onları misafir edip biraz konuştuk."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Osimhen'e Barça kancası!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali

        Benzer Haberler

        Restoran sahibi, nefes borusuna yiyecek kaçan bebeği Heimlich manevrasıyla...
        Camide komşusunu bıçaklayıp öldüren sanığa 16 yıl hapis
        Türkiye'nin girişimcilik vizyonu Kayseri'de konuşuldu Kayseri Valisi Gökmen...
        Kayseri'de gençlere girişimciliğin yol haritası anlatıldı
        Sahte yapay zeka araçları bilgi çalıyor
        Kayseri'de yıllık işletme cetvelini vermeyen firmalar uyarıldı