Kayseri'de yıllık işletme cetvelini vermeyen firmalar uyarıldı

Kayseri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, yıllık işletme cetvelini vermeyen firmaları uyardı.



İl müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu hükümlerine göre, sanayi sicile kayıtlı işletmelerinin her takvim yılı başından itibaren 4 ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini nisan ayı sonuna kadar e-Devlet kapısı veya Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda vermelerinin zorunluluğu duyuruldu.



Açıklamada, 30 Nisan 2026 tarihine kadar yıllık işletme cetveli bilgilerini sisteme girmeyen Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelere 15 bin 29 lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.



