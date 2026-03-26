        Kayseri'de yenilenebilir enerjiyle yılda yaklaşık 15 bin ton karbondioksit emisyonunun önüne geçildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından hayata geçirilerek bir yılını tamamlayan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 1 yılda yaklaşık 15 bin ton karbondioksit emisyonu önlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplam 21 megavat kurulu güce sahip rüzgar enerji santrali (RES) ve 1,82 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santrali (GES) ile bir yıl içerisinde üretilen elektrik enerjisi sayesinde kentteki raylı sistem hatları ve elektrikli otobüslerin yıllık enerji ihtiyacının tamamı karşılandı.

        Proje, sadece kendi tüketimini karşılamakla kalmayarak 1 yılda yaklaşık 10 milyon kilovatsaat (kWh) ihtiyaç fazlası enerji üretimi gerçekleştirdi. Üretilen fazla enerji, ulusal şebekeye verilerek ekonomik kazanca dönüştürüldü.

        Ayrıca projeyle binlerce aracın trafikten çekilmesine eşdeğer bir çevresel fayda anlamına gelen yılda yaklaşık 15 bin ton karbondioksit emisyonunun önüne geçildi.

        Elde ettiği bu başarıyla karbon piyasalarına dahil olan Kayseri Ulaşım AŞ, temiz enerji üretimiyle sağlanan emisyon azaltımları, karbon kredisine dönüştürerek ekonomik değer oluşturmaya başladı. Böylece kurum için yeni ve sürdürülebilir bir gelir kalemi oluşturuldu.

        RES'te uygun meteorolojik koşulların etkisiyle 21 Mart 2026'da 499 bin 262 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi.

        Bu değer, tesisin yüksek verimlilikle çalıştığını ortaya koyan ve üretim performansını en üst seviyeye taşıyan önemli bir gösterge olarak kayıtlara geçti.

        Proje, enerji maliyetlerini düşürmenin ötesine geçerek elektrik satış gelirleri ve karbon kredisi kazançlarıyla değerlendirildiğinde yatırımın yaklaşık 4 yıl içerisinde kendini amorti etmesi öngörülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

