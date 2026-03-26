        Başkan Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya gelerek kentin spor alanındaki mevcut durumunu ve gelecek hedeflerini ele aldı.

        Görüşmede, 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip Kayseri'nin Altın Bayrak ödülüyle taçlandırılan spor başarıları ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı süreci değerlendirildi.

        Büyükkılıç, şehrin spor altyapısının güçlendirilmesi, gençliğe yönelik yatırımların arttırılması ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaları Bakan Bak'a aktardı.

        Ankara temasları kapsamında AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Büyükkılıç, AK Partili belediyeler olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

        Büyükkılıç, ortak akıl ve istişare kültürüyle yürütülen bu toplantıların, belediyecilik anlayışını daha ileriye taşıma noktasında büyük önem taşıdığını belirterek, Kayseri için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

