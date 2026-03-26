Sarız kilimini yaşatmak için 38 yıldır tezgah başında

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan 45 yaşındaki Fatma Alkış, adını memleketinden alan ve 7 yaşında dokumaya başladığı Sarız kilimini gelecek kuşaklara aktarmak için 38 yıldır çalışıyor.



Çocuk yaşta babaannesinden kilim dokumayı öğrenen Alkış, ekonomik nedenlerle ailesinin isteği üzerine ilkokul 4. sınıfta okuldan ayrılarak kilim tezgahının başına geçti.



Alkış, evlendikten sonra yeniden eğitim hayatına devam etmek için önce açık öğretime devam edip liseden mezun oldu, daha sonra İŞKUR kurslarına katılıp kilim dokumada usta öğretici oldu.



Halk eğitimi merkezlerinde ve kooperatiflerde görevler alan Alkış, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğretici olarak gelecek kuşaklara taşımak istediği tarihi Sarız kilimini dokumaya devam ediyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı dokuma sanatçısı Fatma Alkış, AA muhabirine, Sarız kilimini dokumayı annesiyle birlikte babaannesinden öğrendiğini söyledi.



Doğup büyüdüğü Sarız ilçesinde o yıllarda geçim kaynağının sadece dokuma ve hayvancılık olduğunu ifade eden Alkış, şöyle konuştu:



"İlk 7 yaşımda okulla beraber başladım. Bizim için büyüklerimizden, babaannelerimizden kalan bir meslek. Annem, bana küçükken ne kadar kızsa da okula gidip geldikçe sürekli dokuma yapıyordum. Heves oldu daha sonra. Tamamen dokumayı öğrendikten sonra 4. sınıfa giderken okuldan aldılar. İlkokul 4. sınıftan sonraki süreçte sürekli dokuma yaptım. Yaz, kış, fırsat bulduğum zamanlarda sürekli dokuma yapıyordum. Geçim kaynağı olduğu için hep dokuma yaptım. Şu an 45 yaşındayım ve 38 yıldır severek yapıyorum. Hiç ara vermedim."



- "Babaannelerimiz doğada gördükleri şeyleri kilime yansıtırlarmış"



Alkış, yarım kalan eğitim hayatına evlendikten sonra açık öğretimden devam ettiğini ve liseden mezun olduğunu dile getirdi.



Sonrasında İŞKUR kurslarına katılıp ustalık belgesi aldığını anlatan Alkış, şunları kaydetti:



"Şimdi Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünde Sarız kilimleri üzerine projede usta öğretici olarak çalışıyorum. Çocukluktan geldiği için halen bu işi severek yapıyorum. Değişik değişik motifler yapıyorum. Bazen kendim bile farklı bir motif yapabiliyorum. Sarız kilimini elimizden geldiği kadar unutturmamaya çalışıyoruz. Babaannelerimiz doğada gördükleri şeyleri kilime yansıtırlarmış, diyelim ki buğday başağı, bunu cicim tekniği ile olduğu gibi kilime yansıtıyorlar. Projeli olan kilimler burada kalıcı ama özel siparişler olduğu zaman satılıyor. Buradaki amacım Sarız kiliminde olan eskiye ait motiflerimizi birebir, hiç değiştirmeden dokuyup Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünde arşivleyerek gelecek nesillere aktarmak."

