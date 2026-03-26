        Hacılar ilçesine 91 milyon 120 bin liralık içme suyu yatırım

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacılar ilçesine 91 milyon 120 bin liralık içme suyu yatırımı yapılıyor.

        Giriş: 26.03.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Beğendik Mahallesi'ne 15,5 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu hattı kazandırılacak.

        Toplam 91 milyon 120 bin lira maliyetle hayata geçirilecek yatırımın 5 kilometrelik bölümü 2025 yılında 16 milyon 720 bin lira harcanarak tamamlandı, kalan kısımda çalışmalar sürüyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, projeyle bölge sakinlerine daha sağlıklı ve güvenilir içme suyu sağlanmayı hedeflediklerini belirtti.


        Çalışmalar kapsamında hem su kayıplarının azaltılmasının hem de hizmet kalitesinin arttırılmasının amaçlandığına değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Büyümenin getirdiği ihtiyaçları öngörerek altyapımızı güçlendirmek hem mevcut hem de gelecek nesiller için şehrimizi güvenli şekilde hazırlamak zorundayız. Bu nedenle altyapı yatırımlarımızı geleceği düşünerek planlıyoruz. Bu çalışmalar sadece teknik bir yenileme değil, aynı zamanda şehrimizin sürdürülebilirliğine ve sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturma vizyonumuza yapılan önemli bir yatırımdır. KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, projeyi en kısa sürede ve yüksek kalite standartlarında tamamlayarak Kayseri'mizi her açıdan daha güçlü bir şehir haline getirecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Osimhen'e Barça kancası!
        Osimhen'e Barça kancası!
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        AK Parti'de süreç mesaisi
        AK Parti'de süreç mesaisi
        Türkiye uydu interneti için masada
        Türkiye uydu interneti için masada
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın

        Benzer Haberler

        Kocasinan ilçesinde temizlik çalışmaları yoğunlaştı
        Kocasinan ilçesinde temizlik çalışmaları yoğunlaştı
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan kayak sporcularını ağırladı
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan kayak sporcularını ağırladı
        Kayseri'de "hak arama kültürü ve ombudsman" konulu program düzenlendi
        Kayseri'de "hak arama kültürü ve ombudsman" konulu program düzenlendi
        Başkan Özdoğan: "HADAK, gittiği her yerde 'bunu başarır' dedirtmiştir"
        Başkan Özdoğan: "HADAK, gittiği her yerde 'bunu başarır' dedirtmiştir"
        Kayseri'de yenilenebilir enerjiyle yılda yaklaşık 15 bin ton karbondioksit...
        Kayseri'de yenilenebilir enerjiyle yılda yaklaşık 15 bin ton karbondioksit...
        Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yoldaki köpeği...
        Kayseri'de 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yoldaki köpeği...