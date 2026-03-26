Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de "hak arama kültürü ve ombudsman" konulu program düzenlendi

        Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Ombudsmanlık Öğrenci Kulübü tarafından, UNİDES projesi kapsamında "hak arama kültürü ve ombudsman" konulu bir dizi program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 14:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        NNYÜ'den yapılan açıklamaya göre, program dahilinde ilk olarak NNYÜ Mustafa Nevzat Özhamurkar Öğrenci Merkezi'nde oluşturulan Genç Ofis'te, NNYÜ ve Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirildi.


        Çalıştayda, Kamu Denetçiliği Kurumunun demokratik hak arama kültürünün geliştirilmesindeki tanınırlığının arttırılması, üniversite öğrencilerinin bu konuda geliştirebileceği projeler, aktörler arasında işbirliği ve koordinasyon olanakları konularında görüş ve öneriler dile getirilerek raporlandı.

        NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen ikinci program ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu'nun açılış konuşmasıyla başladı.


        Programda, Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas’ın konuşmacı olduğu bir seminer gerçekleştirildi. Makas, sunumunda Kamu Denetçiliği Kurumunun Türk idari sistemi içindeki konumu, yetkileri ve idari uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yolları konularında bilgiler verdi.


        Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, NNYÜ İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, Kamu Denetim Uzmanı İsa Akçay, Kamu Denetim Uzmanı Sait Korkmaz, Talas Gençlik Merkezi Müdürü Nesip Özaydın, Kayseri Üniversitesi Ombudsmanlık Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Selda Alkan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

