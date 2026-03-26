        Haberler Gündem 3. Sayfa Rezidanstaki çifte cinayetin nedeni genç kadının darp edilmesi! | Son dakika haberleri

        Rezidanstaki çifte cinayetin nedeni genç kadının darp edilmesi!

        İstanbul Esenyurt'ta bir ay önce rezidansın koridorunda çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Mehmet Eren Karamanlar (36) ile Fevzi Kılıç (33) cinayetinin şüphelileri yakalandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre olayda ölenler, şüpheli taraftan Esra Ç. adlı kadını darp etti. Bu durumun konuşulması için gidilen yerde silahlı çatışma çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 26.03.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Çifte cinayetin nedeni genç kadının darp edilmesi!

        Olay, 24 Şubat 2026’da saat 19.20 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerindeki rezidansta meydana geldi.

        Rezidans sakinlerinin silah sesi ihbarı üzerine binayı kontrol eden güvenlik görevlisi, 5’inci katta koridorda iki kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol kasık, bacak, kalça ve kasığından vurulan, 28 suç kaydı olan Mehmet Eren Karamanlar ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan, 14 suç kaydı bulunan Fevzi Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        13 BOŞ KOVAN, BİR KANLI SİLAH

        Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, Fevzi Kılıç’ın yanında 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında kanlı tabanca ile 13 adet kovan bulundu.

        KATİLLER AYNI SİTEDE OTURAN KOMŞU ÇIKTI

        Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olay saatinde yangın merdivenlerinden kaçan iki kişiyi belirledi. Elde edilen bilgiler ışığında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kaçan iki saldırganın da aynı sitede ikamet ettiği öğrenildi. Aynı site içerisindeki adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, fişekler, hassas teraziler, şarjörler ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

        KADIN DETAYI ORTAYA ÇIKTI

        Çalışmaların devamında şüpheliler Emre C. ve Muhammet T.’nin olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ikilinin kaçarken yanlarında Esra Ç. isimli bir kadının da olduğunu belirledi. Ekipler önce kaçmalarına yardım eden Osman Ç.’yi, ardından da şüpheli Esra Ç.’yi gözaltına aldı.

        VİLLADA YAKALANDILAR

        Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin saklandıkları adresler tespit edildi. Emre C. ve Muhammet T.’nin Büyükçekmece’de bir villada saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, adrese önceki gün baskın düzenledi. Çok sayıda suç kaydı olan iki şüpheli gözaltına alındı.

        GENÇ KIZI DARP ETTİKLERİ İÇİN KAVGA ÇIKMIŞ

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre Esra Ç., ölen iki kişi tarafından darp edildi. Bunu şüpheli taraf öğrenince iki grup arasında küfürleşme oldu. Aynı rezidansta oturan Mehmet Eren ve Fevzi, alt katta bulunan şüphelilerin olduğu daireye doğru geldi. Karşı taraftan ateş açılması üzerine iki kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

        ÖLENLERİN SİLAHI TUTUKLUK YAPMIŞ

        Şüphelilerin ilk beyanlarında, “Bizim eve doğru koridordan gelirken silahları vardı, silahları tutukluk yaptı” dedikleri öne sürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gözaltına alındığı anlar kamerada

        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gözaltına alındığı anlar kameradaÜmraniye'deki Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        "Ölü buldum" dediği sevgilisini boğmuş!
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        1 milyon 110 bin liraya satıldı
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        "Çok para kazanmıyoruz"
        "Çok para kazanmıyoruz"
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu
        Türkiye uydu interneti için masada
        Türkiye uydu interneti için masada
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın