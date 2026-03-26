Rezidanstaki çifte cinayetin nedeni genç kadının darp edilmesi!

Olay, 24 Şubat 2026’da saat 19.20 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerindeki rezidansta meydana geldi.

Rezidans sakinlerinin silah sesi ihbarı üzerine binayı kontrol eden güvenlik görevlisi, 5’inci katta koridorda iki kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol kasık, bacak, kalça ve kasığından vurulan, 28 suç kaydı olan Mehmet Eren Karamanlar ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan, 14 suç kaydı bulunan Fevzi Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

13 BOŞ KOVAN, BİR KANLI SİLAH

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, Fevzi Kılıç’ın yanında 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında kanlı tabanca ile 13 adet kovan bulundu.

REKLAM

KATİLLER AYNI SİTEDE OTURAN KOMŞU ÇIKTI

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olay saatinde yangın merdivenlerinden kaçan iki kişiyi belirledi. Elde edilen bilgiler ışığında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kaçan iki saldırganın da aynı sitede ikamet ettiği öğrenildi. Aynı site içerisindeki adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, fişekler, hassas teraziler, şarjörler ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

KADIN DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Çalışmaların devamında şüpheliler Emre C. ve Muhammet T.’nin olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ikilinin kaçarken yanlarında Esra Ç. isimli bir kadının da olduğunu belirledi. Ekipler önce kaçmalarına yardım eden Osman Ç.’yi, ardından da şüpheli Esra Ç.’yi gözaltına aldı.

VİLLADA YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin saklandıkları adresler tespit edildi. Emre C. ve Muhammet T.’nin Büyükçekmece’de bir villada saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, adrese önceki gün baskın düzenledi. Çok sayıda suç kaydı olan iki şüpheli gözaltına alındı.

GENÇ KIZI DARP ETTİKLERİ İÇİN KAVGA ÇIKMIŞ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre Esra Ç., ölen iki kişi tarafından darp edildi. Bunu şüpheli taraf öğrenince iki grup arasında küfürleşme oldu. Aynı rezidansta oturan Mehmet Eren ve Fevzi, alt katta bulunan şüphelilerin olduğu daireye doğru geldi. Karşı taraftan ateş açılması üzerine iki kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖLENLERİN SİLAHI TUTUKLUK YAPMIŞ

Şüphelilerin ilk beyanlarında, “Bizim eve doğru koridordan gelirken silahları vardı, silahları tutukluk yaptı” dedikleri öne sürüldü.