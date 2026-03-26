AK Parti'de süreç mesaisi: 26 ilin nabzı tutuldu

AK Parti Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin saha çalışması başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramdan önceki son merkez yürütme kurulu toplantısında Terörsüz Türkiye sürecinin İran merkezli savaştan kaynaklı zarar görmemesi gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan, "Savaşa rağmen süreç uzamamalı. Eğer uzarsa süreç enfekte olur" tespitinde bulundu.

SAHA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

AK Parti'de de Terörsüz Türkiye sürecinin bölgedeki yansımaları mercek altına alınıyor. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından yapılan saha araştırmalarında bölgede yer alan 26 ilin nabzı tutuldu. Bu kapsamda bin 300 civarında kurum ve kuruluşun sürece ilişkin görüşleri alındı.

Saha çalışmasında kurum ve kuruluşlara terör olayları nedeniyle harcanan 2 trilyon dolar ile neler yapılabileceği sorusu yöneltildi. Terörün kökünün kurutulması sonucunda hangi alanlarda ekonomik kalkınma gözlemlenebileceğine projeksiyon tutuldu.

GÖRÜŞLER RAPORLAŞTIRILIP, ERDOĞAN'A SUNULACAK

Ortak kanaatin üretim ve istihdam artışı olduğunun belirtildiği cevapların detaylı alt başlıkları analiz edilecek. Toplanan görüşler raporlaştırılacak. Kısa süre içinde araştırmanın çıktıları MYK’da paylaşılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

İKİNCİ AŞAMADA ÇALIŞMA SAHASI GENİŞLEYECEK

Araştırmanın ikinci aşamasında çalışma sahası genişleyecek. 65 ilde anket yapılarak örneklem daha kapsamlı hale getirilecek. AK Parti kurmayları önümüzdeki aylarda sürecin sahada örgütün silah teslimine yoğunlaşacağı görüşünü ifade ediyor. Teyit mekanizmasının onayı ile kısa süre içerisinde kanun yapma adımının atılabileceği görüşü ağırlık kazanıyor.