        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan kayak sporcularını ağırladı

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Spor Kulübü (HADAK) yönetici ile sporcularını ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, HADAK yönetim kurulu üyesi Yusuf Hakan Özdemir, antrenörler Gülay Bölükbaşı ve Ahmet Duran ile kulüp sporcuları, Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti.

        Bölükbaşı, Özdoğan'a kulübün faaliyetleri hakkında bilgi verdi.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, sporcuların ortaya koyduğu performanstan memnun olduklarını belirtti.

        Gerek Kayseri'de gerekse ülkenin farklı illerinde düzenlenen yarışmalarda 27 sporcunun madalya kazanmasının kulüp adına son derece kıymetli olduğunu ifade eden Özdoğan, şunları kaydetti:


        "Türkiye liginde 5 sporcumuzun yer alması ve 3'ünün milli sporcu olarak ülkemizi temsil etmesi bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Demek ki ilgi gösterildiğinde, emek verildiğinde ve gençlerimize güzel bir ortam sunulduğunda başarı kaçınılmaz oluyor. Kayak sezonunu başarıyla tamamladık. Şimdi dağcılık faaliyetlerinde, zirvelerde, kamplarda ve antrenmanlarda yine kulübümüzün aynı kararlılıkla yoluna devam edeceğini biliyorum. HADAK, milli ve manevi değerlerine bağlı yapısıyla da bizleri ayrıca mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde de bu başarıların artarak devam edeceğine olan inancım tamdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

