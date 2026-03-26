        Kayseri'de gençlere girişimciliğin yol haritası anlatıldı

        Kayseri'de, "Türkiye'nin Girişimcilik Vizyonu ve Geleceğe Giden Yol" paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu (GGK) tarafından Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, kurul üyeleriyle girişimci adayları bir araya geldi.

        Panelde konuşan TOBB Kayseri GGK Başkanı Faruk Sarıalp, kurul olarak, genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için gerekli ortamı oluşturmayı, eğitim ve kapasite geliştirme destekleri sunmayı ve Türkiye'deki girişimcilik potansiyelini hem nitelik hem de nicelik olarak daha ileriye taşımayı amaçladıklarını söyledi.

        Üniversiteler ve iş dünyasının birlikte hareket etmesini sağlayarak gençleri doğru sektörlere yönlendirmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için birçok çalışma yaptıklarını vurgulayan Sarıalp, "Yapay zeka, dijitalleşme ve üretim modelleri oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Artık sadece üretmek yetmiyor. Değer üretmek, fark oluşturmak ve global düşünmek gerekiyor ama burada çok kritik bir şey daha var. Artık önemli olan ne bildiğiniz değil, ne kadar hızlı öğrenebildiğiniz, ne yaptığınız değil, ne kadar cesur denediğiniz ve en önemlisi kaç kere düştüğünüz değil, kaç kere ayağa kalktığınızdır." diye konuştu.

        KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal ise panelin Kayseri'nin köklü ticaret kültürünü geleceğin teknolojileriyle buluşturacak bir yol haritasını oluşturmak için düzenlendiğini kaydetti.

        Dijital teknolojiler ve yapay zekanın artık bir tercih olmaktan çıkarak iş yapış biçimlerinin merkezinde yer alan bir gerçeklik haline geldiğine dikkati çeken Köksal, girişimciliğin herkesin baktığı yere bakıp kimsenin göremediğini görebilmek olduğunu ifade etti.

        Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de girişimciliğin sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kalkınmanın, dönüşümün ve rekabet gücünün en temel unsurlarından birisi olduğunu söyledi.

        Kayseri'nin üretim kültürü güçlü bir şehir olduğunun altını çizen Büyüksimitci, "Ancak artık çok iyi biliyoruz ki sadece üretmek yetmez. Katma değer üretmek, teknoloji geliştirmek ve fark oluşturmak zorundayız. İşte bu dönüşümün en önemli aktörleri de genç girişimcilerimizdir." dedi.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in konuşmasının ardından TOBB İstanbul GGK üyesi Simay Dinç'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde, TOBB GGK Başkanı Turgut Konukoğlu, başkan yardımcıları Koray Gültekin Bahar ile Bora Çaldu, kurul üyeleri Zeki İlter Yurtbay ve Selim Akın girişimci adaylarıyla tecrübelerini paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Osimhen'e Barça kancası!
        Osimhen'e Barça kancası!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Sevgilisine ateş ederken araya giren kadını vurdu!
        Sevgilisine ateş ederken araya giren kadını vurdu!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın

        Benzer Haberler

        Sahte yapay zeka araçları bilgi çalıyor
        Sahte yapay zeka araçları bilgi çalıyor
        Kayseri'de yıllık işletme cetvelini vermeyen firmalar uyarıldı
        Kayseri'de yıllık işletme cetvelini vermeyen firmalar uyarıldı
        Kocasinan ilçesinde temizlik çalışmaları yoğunlaştı
        Kocasinan ilçesinde temizlik çalışmaları yoğunlaştı
        Hacılar ilçesine 91 milyon 120 bin liralık içme suyu yatırım
        Hacılar ilçesine 91 milyon 120 bin liralık içme suyu yatırım
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan kayak sporcularını ağırladı
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan kayak sporcularını ağırladı
        Kayseri'de "hak arama kültürü ve ombudsman" konulu program düzenlendi
        Kayseri'de "hak arama kültürü ve ombudsman" konulu program düzenlendi