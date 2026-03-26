Kayseri'de gençlere girişimciliğin yol haritası anlatıldı

Kayseri'de, "Türkiye'nin Girişimcilik Vizyonu ve Geleceğe Giden Yol" paneli düzenlendi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu (GGK) tarafından Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, kurul üyeleriyle girişimci adayları bir araya geldi.



Panelde konuşan TOBB Kayseri GGK Başkanı Faruk Sarıalp, kurul olarak, genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için gerekli ortamı oluşturmayı, eğitim ve kapasite geliştirme destekleri sunmayı ve Türkiye'deki girişimcilik potansiyelini hem nitelik hem de nicelik olarak daha ileriye taşımayı amaçladıklarını söyledi.



Üniversiteler ve iş dünyasının birlikte hareket etmesini sağlayarak gençleri doğru sektörlere yönlendirmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için birçok çalışma yaptıklarını vurgulayan Sarıalp, "Yapay zeka, dijitalleşme ve üretim modelleri oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Artık sadece üretmek yetmiyor. Değer üretmek, fark oluşturmak ve global düşünmek gerekiyor ama burada çok kritik bir şey daha var. Artık önemli olan ne bildiğiniz değil, ne kadar hızlı öğrenebildiğiniz, ne yaptığınız değil, ne kadar cesur denediğiniz ve en önemlisi kaç kere düştüğünüz değil, kaç kere ayağa kalktığınızdır." diye konuştu.



KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal ise panelin Kayseri'nin köklü ticaret kültürünü geleceğin teknolojileriyle buluşturacak bir yol haritasını oluşturmak için düzenlendiğini kaydetti.



Dijital teknolojiler ve yapay zekanın artık bir tercih olmaktan çıkarak iş yapış biçimlerinin merkezinde yer alan bir gerçeklik haline geldiğine dikkati çeken Köksal, girişimciliğin herkesin baktığı yere bakıp kimsenin göremediğini görebilmek olduğunu ifade etti.



Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de girişimciliğin sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kalkınmanın, dönüşümün ve rekabet gücünün en temel unsurlarından birisi olduğunu söyledi.



Kayseri'nin üretim kültürü güçlü bir şehir olduğunun altını çizen Büyüksimitci, "Ancak artık çok iyi biliyoruz ki sadece üretmek yetmez. Katma değer üretmek, teknoloji geliştirmek ve fark oluşturmak zorundayız. İşte bu dönüşümün en önemli aktörleri de genç girişimcilerimizdir." dedi.



Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in konuşmasının ardından TOBB İstanbul GGK üyesi Simay Dinç'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde, TOBB GGK Başkanı Turgut Konukoğlu, başkan yardımcıları Koray Gültekin Bahar ile Bora Çaldu, kurul üyeleri Zeki İlter Yurtbay ve Selim Akın girişimci adaylarıyla tecrübelerini paylaştı.

