        Kayseri'de taksi şoförünü bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada taksi şoförünü bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 18:56 Güncelleme:
        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.Ş ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen M.C, maktul ve sanığı tanıdığını belirterek, olay günü akşam saatlerinde eve gideceği esnada sanıkla çay ocağında karşılaştığını söyledi.

        Tanık M.C, maktulün sanığa karşı küfrettiğini ileri sürdü.

        Sanık ve maktulün otobüslerin arasına girdikten sonra "adam bıçaklandı" şeklinde bağrışmalar duyduğunu anlatan M.C, husumetliler arasında daha önceden ne yaşandığını bilmediğini kaydetti.

        Sanık M.Ş. de olay günü maktul M.D'nin kendisine küfrettiğini öne sürdü.

        Olay günü herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını belirten sanık M.Ş, olayın ardından psikolojik ilaçlar kullanmaya başladığını savunarak tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki Doğu Garajı'nda 1 Eylül 2025'te çıkan bıçaklı kavgada M.Ş. taksi şoförü M.D'yi yaralamış, hastaneye kaldırılan M.D. kurtarılamamıştı.

        Gözaltına alınan M.Ş, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

