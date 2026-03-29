"Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası" Erciyes'te yapıldı

"Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası" Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Hisarcık Kapı'da düzenlenen şampiyonaya 10 ilden 52 sporcu katıldı.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, konuşmasında, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sporları ayağa kaldıran gençler başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.



Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu da "Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası"na ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.





Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde düzenlenen şampiyonada, büyükler, gençler, yıldızlar ve miniklerde yarışan sporcular, 200 metrelik pisti geleneksel kızaklarla en kısa sürede tamamlamak için yarıştı.



Dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları, Turus ve Akşehirlioğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından verildi.

