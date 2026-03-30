        Kayseri'de "Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması" düzenlendi

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Talas Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

        Giriş: 30.03.2026 - 16:52 Güncelleme:
        KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında düzenlenen yarışmanın ödül töreni, İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

        KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, törende yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan öğrenci ve öğretim görevlilerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Yarışmada 9 öğrencinin finale kaldığını hatırlatan Karamustafa, şunları kaydetti:

        "Bu farkındalığın oluşması adına 14 üniversitemiz yarışmaya ilgi duydu. Tabii ki bu tip yarışmalarda gönül ister ki daha fazla katılımcı olsun, daha fazla insan yarışsın ama fiziksel mekanlar, ekipmanlar ve kaynaklar sınırlı. Dolayısıyla en iyisini yakalayabilmek üzere birtakım kriterler kapsamında eleme yapmak durumundasınız. Başvuruyu jürimiz 9'a düşürdü. Arkadaşlarımız yarıştı ve balığın kılçığından, pancarın sapına kadar organik de olsa ürünlerin atılmaması, israf edilmemesi hususunda farkındalığın oluşması açısından güzel ürünler hazırladılar. Yarışmaya katılanları kutluyorum."

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da gıda sektörünün oldukça önemli olduğunu söyledi.

        İsrafın önüne geçmek için bu tip programların önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, "Gençlerimizin yemeğin değil, malzemelerin artığını ne kadar güzel değerlendirdiğini gördüm ve çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından, Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Eren Çakmak birincilik, Gaziantep Üniversitesi öğrencisi Mehmet Ali Yıldız ikincilik, Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Beşircan Çalışkan üçüncülük ödülü aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

