Yeni yönetimlerden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Büyükkılıç, fahri üyesi olduğu Talasemi ve Lösemililer Derneği’nin yeni yönetimini de kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ülkü Ocakları’nın Yeni Başkanı Serdar Turan ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Allah hayırlı hizmetler yapmaya vesile kılsın” diye konuştu. Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan da Başkan Büyükkılıç’a yeni yönetimini tanıttı ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı fahri üyesi olduğu Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanı Emre Başdemir ile Önceki Başkan Faruk Başdemir de ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, bir hekim olarak, Talasemi ve Lösemililer Derneği’ne her zaman sahip çıkacaklarını ve katkılarını sürdüreceklerini belirtti.

KAYSERİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:34

ÖĞLE 12:31

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:17

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.