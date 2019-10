Talas Muhtarlarından Barış Pınarı’na Tam Destek

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas’ta bulunan mahalle muhtarları, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Eylül günü Fırat’ın doğusuna başlatılan “Barış Pınarı Harekatı”na destek açıklamasında bulundu.

Milli dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan şu günlerde Talas Belediyesi tarafından “Belediye Mahallemizde” projesi kapsamında, 1. Komando Tugayı’nın da bulunduğu Zincidere Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen Talaslı muhtarlar ve Başkan Yalçın, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye topraklarında Fırat’ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na destek açıklaması yapıldı.



“PABUÇ BIRAKMAYIZ”

Mehmetçiğin bölge halkına huzur götürmek ve bölgede barışın temini için orada olduğunu belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Barış Pınarı Harekâtı’nın yaklaşık üç yıldan beri Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni tehdit eden PKK/PYD/YPG terör örgütüne karşı yapıldığını vurguladı. “Anadolu’nun her ferdi en az bugünkü kadar heyecanlı ve buradaki insanlar kadar hassastır.” diyen Başkan Yalçın, “Ben inanıyorum ki Allah nasip ederse bu harekâtımızda tıpkı öncekiler gibi başarılı bir şekilde nihayete erecektir. Büyüklerin de dediği gibi, ‘Hazır ol cenge sulhü salah istiyorsan.’ Bu ne demektir? Yani barış istiyorsan her zaman savaşa hazır olacaksın. Biz Türk Milleti olarak her zaman savaşa hazırız. Ne PKKPYD’ye, ne de başka bir terör örgütüne pabuç bırakacak değiliz.” dedi.

Operasyona katılan askerlere başarılar dileyen Başkan Yalçın, harekâtın Türk Milleti ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.



KIBRIS’TAN BARIŞ PINARI’NA

Talas Muhtarları adına açıklamada bulunan Reşadiye Muhtarı Mustafa Kapçı da, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında olduklarını ve muzaffer olmaları için dua ettiklerini açıkladı. Kapçı şunları söyledi: “Talas sınırları içerisinde bulunan Zincidere Mahallesi’nde 1. Komando Tugayı’mızdan askerlerimiz son derece profesyonelce ve güçlü bir şekilde hazırlanarak Suriye topraklarına Barış Pınarları açmak içmiş gitmiş bulunmaktadır. Geçmişte, Kıbrıs olmak üzere vatan savunmasında olağan üstü özveri ile başarılı bir şekilde hizmet veren komandolarımızın tüm Talas muhtarları olarak desteklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Askerlerimizin sağ salim kışlalarına, evlerine dönmelerini Cenabı Allah’tan niyaz ediyoruz.”

