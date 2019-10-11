Tabip Odaları: "Devletimiz ve Ordumuzun Yanındayız"

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, 18 Tabip Odası olarak yaptıkları ortak açıklama ile Türkiye’nin “ Barış Pınarı Harekatına” destek verdi.

Ülkemizin milli birliği ve bütünlüğüne kast eden DEAŞ, PKK ve YPG gibi terör örgütleri ve bunları destekleyen oluşumlara karşı Suriye’nin kuzeyinde başlatılan “ Barış Pınarı Harekâtı” mutlaka zaferle sonuçlanacaktır. Her fırsatta, ülkemize ve devletimize yönelik adımların atıldığı bu bataklığı, Türk Ordusu kurutacaktır.

Tabip Odaları olarak, Devletimiz ve kahraman Türk Ordumuzun her zaman yanındayız.

Allah ( c.c.) askerimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun ve muzaffer eylesin.

Basın Açıklamasına destek veren Tabip Odaları ise şunlardır:

Kayseri Tabip Odası, Konya Tabip Odası, Kahramanmaraş Tabip Odası, Sivas Erzincan Tabip Odası, Niğde Tabip Odası, Çorum Tabip Odası, Erzurum Tabip Odası, Karaman Tabip Odası, Zonguldak Tabip Odası, Afyonkarahisar Tabip Odası, Nevşehir Tabip Odası, Amasya Tabip Odası, Malatya Tabip Odası, Sakarya Tabip Odası, Kırşehir Tabip Odası, Kastamonu Tabip Odası, Çankırı Tabip Odası, Tokat Tabip Odası

KAYSERİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:14

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.