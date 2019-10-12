Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlık suçlarından aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişiyi metruk evde saklanırken yakaladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hırsızlık suçundan 8 yıl 2 at 10 gün hapis cezası bulunan S.Y. (22), 2 adet hırsızlık suçundan aranması bulunan ve 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'yı (23) ve hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay kesinlemiş hapis cezası bulunan B.K.'yı (22) yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli şahısların Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesinde kullanılmayan bir metruk evde saklandığı belirleyen ekipler, operasyon düzenlendi. Operasyonda, ekipler araçlarını gören 3 kişi kaçmaya başladı. Havaya ateş açan ekipler, uzun süren kovalamaca sonucu 3 kişi kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:13

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.