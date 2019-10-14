Kayseri Süper Amatör Küme Kocasinan Ülküspor: 3 - Trend Gayrimenkulspor:1 Barış Pınarı harekatı askerlerine selam gönderdiler

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Süper Amatör Küme’nin 4.haftasında oynanan karşılaşmada Kocasinan Ülküspor güçlü rakibi Trend Gayrimenkulspor’u 31 mağlup etti.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Suat Alptekin xx, Ahmet Çıtak xx, Serkan Yıldırım xx

Kocasinan Ülküspor: İbrahim Büyükyıldız xxx, Çağlar Erdemci xxx, Talha Çoban xxx, Hasan Gögerçin xxx, Harun Kahraman xxx, Muaz Guzay xx, (Seyit Nerkiz xxx dk.60), Okan Özdemir xxx, Turan Derecik xxx, (Serhat Kahraman x dk.79) Nesime Diksaç xxx, Furkan Önal xxx, (Okan Çetiner x dk.90+4), Uğur Canbolat xxx

Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara x, Fatih Ülker xx, Halis Barbaros x, Hüseyin Can Taş x, İsmail Yılmaz x, (Buğra Kara x dk.58), Muhammed Akçiçek xx, Mehmet Kındık x, Şeyh İsmail Orhan x, Ömer Bozkuş xx, Mehmet Ali Öncü x, Raşit Şimşek x

Goller: Çağlar Erdemci Dk.28, Seyit Nerkiz Dk.78, Furkan Önal Dk.90+3 (Kocasinan Ülküspor), Fatih Ülker Dk.75 (Trend Gayrimenkulspor)

Müsabaka öncesi hakem Suat Alptekin, seramonide her iki takım oyuncularına, Barış Pınarı harekatına katılan askerlerimize selam göndertti. Hakem Suat Alptekin’in “Şuanda sınır dışında görev yapan askerlerimiz için üç defa” demesinden sonra hakemler, Kocasinan Ülküspor ve Trend Gayrimenkulspor oyuncuları “Sağol Sağol Sağol” diye bağırdılar.

KAYSERİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:10

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.