Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kiçiköy mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerini tamamlarken, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:01

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.