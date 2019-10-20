Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi Yolspor-Belsinspor: 2-1

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Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi'nin ilk maçında Esen Makina Belsinspor ile karşılaşan Yolspor, her iki yarıda bulduğu goller ile rakibini 21 mağlup etti.

Stat Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Mehmet Yeniay xxx, İzzet Samur xxx, Kadir Çelikbaş xxx

Yolspor U19: İmdat Mercan xx, Efehan Çimen xx, İsmail Yıldırım xxx, Kaan Sağnak x (Dk. 22 Murat Akbulut xx), Birhat Yağbasan xx, Hamit Doğan xxx, Yasin Tarım xx (Dk. Tevfikcan Albayrak x), Yunus Güneri xx, Mustafa Saylağ xx, Samet Uçar xxx, Furkan Şahin xx (Dk. 46 İbrahim Doğukan Örnek xx)

E.M.Belsinspor U19: Burhan Gazi Şahin xx, Volkan Model x, Ahmet Temur x (Dk. 57 Okan Öcal x), Ömer Söyler xx, Batuhan Arı x, Emre Alanlar xx, Ömer Can x, Mikail Kahraman x, Tolga Altun x (Dk. 46 Yusuf Emre Korkmaz x), Görkem Çavdar x, Eren Ayyıldız x (Dk. 50 Berat Öztürk x)

Goller: Mustafa Saylağ Dk. 40 (Pen.), Yunus Güneri Dk 53 (Yolspor), Batuhan Arı Dk.66 (E.M.Belsinspor)

Kırmızı Kartlar: Murat Akbulut Dk. 70 (Yolspor), Yunus Emre Korkmaz Dk. 80 (E.M.Belsinspor)

KAYSERİ 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:01

YATSI 19:18

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