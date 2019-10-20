İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa maçının ardından

-İSTİKBAL Mobilya Kayserispor sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 beraber kaldı. Sarı Kırmızılılar aldığı bu skorla puanını 4'e çıkarırken, Kasımpaşa ise puanını 8' yükseltti.

Maç sonrası her iki teknik adam basın toplantısında maçı değerlendirdi.

'FATİH'İ AŞAMADIK'

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba, "Futbol adına takımın içerisinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Takımın bütünlüğü için neler yapabiliriz onları anlattık. Eksiklerimiz var. Bazı futbolcuların kulüpten beklentileri var. Onları düzeltmeye çalışıyoruz. Bazı sıkıntıları da aşacağız. Takım 2'nci yarıda daha fazla istedi. Rakip takımda Fatih'i aşamadık. Böyle devam edersek, futbolcular kendilerini sahaya verebilirse Kayserispor bu lige renk katan bir takım olur. Adebayor, Taveres ve Aymen'in ufak sakatlıkları var. Bazı yabancı oyuncular Avrupa' da çok düşüş maaş alıyorlar. Buraya gelip yüksek rakamlara imza atıp ne de olsa UEFA'dan paramı alırım' diyenler olduğu sürece Türkiye bu sorunu hep yaşayacak. Levent'i taraftar protesto ettiği için değil, kızdığım için oyundan aldım" dedi.

'FATİH'İN KURTARIŞLARI İLE PUANI KOPARDIK'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, karşılaşma sonrası puanların paylaşıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"İlk bölümünde daha iyi oynayan taraftık. Riskli bir oyun olmaya başladı. Sonlandıramadığımız her atak bizim için pozisyon olmaya başladı. Gol yemeden önce gol bulsak galip gelebilirdik. 2'nci yarı daha iyi oynayan ve bizi savunmaya yaslandıran bir Kayserispor vardı. Taraftarın desteği ile baskı kurdular. Bugün çok üretken olamasak da verdiğimiz kontrataklarda Fatih'in kurtarışları ile puanı kopardık. İlk yarıdaki oyuna bakarsanız galibiyeti kaçıran takımdık ama 2'nci yarıdaki oyuna bakarsak mağlup olmadığımıza sevindik." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın konuşması

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in konuşması

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KAYSERİ 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:23

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