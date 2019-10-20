Hamdi Elcuman: Kayserispor'a sahip çıkmaya davet ediyorum

-İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, 1-1 sona eren Kasımpaşa maçı sonrası, "Tüm şehri Kayseri ve Kayserispor'a sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Kayserispor Kulüp Başkanı Hamdi Elcuman, 1-1 sona eren Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu. Elcuman, "İyi bir başlangıç istiyorduk. O inancı futbolcularımız da gösterdi. Çok iyi bir oyun oynadılar. Özellikle 2'nci yarı çok güzel oynadılar. Eksiğimiz çoktu. Kazanmak istiyorduk ancak 1 puana razı olduk. Şunu gördük ki takımın inancı tam. Sanki büyük farkla yenilmiş gibi üzgünler. Daha iyi olacağını inanıyorum. Kayseri'nin desteğine daha çok ihtiyacımız var. İnşallah hocamız ile neler yapabileceğimizi gösterdik. Azıcık bir destekle neler yapıldığını gördük. Tüm şehri Kayseri ve Kayserispor'a sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Adebayor, Djedje ve Tavares'in paralarını alamadıkları için maça çıkmadıklarının sorulması üzerine Kulüp Başkanı Hamdi Elcuman, "Hayır, öyle bir şey yok, sakatlıkları vardı. Gelecek hafta hazır olabilirler, hocamız taktir ederse haftaya takımda olabilecekler" açıklamasında bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kayserispor Kulüp Başkanı Hamdi Elcuman'ın konuşması



KAYSERİ 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:23

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