Bünyan Dostları 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Kayseri ve Bünyan ilçesini tanıtmak amacıyla çeşitli faaliyetlere imza atan Bünyan Dostları Grubu Derneği 3. olağan genel kurulu yapıldı.

Olağan genel kurulda yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçilirken Şener Serim üyelerin oyları ile yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Dernek Başkanlığına seçilen Şener Serim yaptığı açıklamada "26.12.2012 de arkadaşlarımızla kurduğumuz derneğimizle geleneksel olarak yaptığımız Bünyan Kış Yüzme Şenliği, Bünyan Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü, Bünyan Anneler Günü Yürüyüşü gibi faaliyetlerle birlikte çeşitli kitaplarda basarak ilçemizi ve ilimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Çalışmalarda bizlere her zaman yardımcı olan hemşehrilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Bünyan Dostları Derneği 3. Olağan Genel Kurulu sonucunda dernek yönetim kuruluna Şener Serim, Cafer Algül, Kenan Okan Cingil, Soner Öztürk ve Hacıbekir Demir seçilirken, Denetim Kurulu Başkanı olarak Yasemin Akkaya , Bayram Soylu ve Fatih Tanrıöver seçildiler.

Yeni seçilen yönetim ve denetim kurulu 3 yıl süresince görev yapacağı öğrenildi.

KAYSERİ 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:41

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.