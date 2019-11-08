Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi takımı Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek

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Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı İtalya’da düzenlenecek olan Bayanlar ETTU Cup Masa Tenisi Avrupa Kupasında Türkiye'yi temsil edecek.

Bayanlar ETTU Cup Masa Tenisi Avrupa Kupası 9 10 Kasım 2019 tarihleri arasında İtalya’nın Çagliari kentinde yapılacak. Müsabakalarda topladığı puanlarla ilk 16 takımın arasında yer alan Kocasinan Spor Kulübü Takımı Avrupa Kupasında Ülkemizi temsil edecek. Temsilcimiz ilk karşılaşmayı kazanırsa çeyrek final oynayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Bayanlar ETTU Cup’a 3.turdan katılan Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi sporcuları Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman, Kadriye Nur Sarı ve Antrenörleri Halil Adak’a başarılar diledi.

KAYSERİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

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