Kayseri’de 487 bin 500 fidan toprakla buluşturulacak Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “81 il arasında en çok fidanı Kayseri’de dikeceğiz” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Ağacı kutsayan bir medeniyetin çocuklarıyız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayseri’de 487 bin 500 fidan toprakla buluşturulacak Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “81 il arasında ...

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye genelinde başlatılan 11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği kapsamında Kayseri'de 157 lokasyonda 487 bin 500 fidan bugün toprakla buluşturulacak.

Kayseri’de 487 bin 500 fidan toprakla buluşturulacak Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “81 il arasında en çok fidanı Kayseri’de dikeceğiz” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Ağacı kutsayan bir medeniyetin çocuklarıyız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Türkiye genelinde başlatılan 11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği kapsamında Kayseri’de 157 lokasyonda 487 bin 500 fidan bugün toprakla buluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Türkiye genelinde 11.11.2019 tarihinde saat 11:11’de 11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği kapsamında Kayseri’de tören düzenlendi. Kocasinan ilçesinde bulunan Akçatepe Ağaçlandırma Tören Alanı’nda düzenlenen törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri, STK temcilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, “Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bugün saat 11:11’de tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek olan geleceğe nefes seferberliği kapsamında 11 milyon fidan dikim etkinliği programları düzenlenmektedir. Bundan böyle her yıl 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiştir. Yapılacak bu etkinlikler ile ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, 7’den 77’ye toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve farkındalığı artırmakla birlikte diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, dikkatleri ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedeflenmektedir. Etkinlik, okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecektir. Kayseri Osman Bölge Müdürlüğü olarak sorumluluk alanımızda bulunan Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Niğde ve Sivas illerinde bu etkinlik çerçevesinde bugün toplam 308 adet lokasyonda 1 milyon 100 bin 500 adet fidan dikilecektir. Kayseri’de ise 157 adet lokasyonda 487 bin 500 adet fidan dikilecektir” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’mizi daha yeşil bir hale getirmek için çalışıyoruz”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Cumhurbaşkanımıza böyle bir tavsiye ve emir niteliğindeki yaklaşımı ile ülkemizi yeşile büründürme anlayışı içerisinde verdiği talimatlardan dolayı minnet duyuyor ve teşekkür ediyorum. Peygamberimizin ‘Kıyamet kopacak olsa bile elinizdeki ağacı dikin’ uyarısı ve felsefesi de bizim için asla göz ardı edilemez. Bu anlayış içerisinde yerel yönetimler olarak iş başına geldiğimiz yıllardan beri Kayseri’mizi daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir şehir haline getirme yolunda irade gösteriyoruz. Kayseri’mizde 810 tane park varken şimdi binlerce parktan söz ediyoruz, binlerce parkın yeşillendirilmesinden ve milyonlarca yapılan çalışmalardan söz ediyoruz. Ağaç dikimi konusunda da aşırı duyarlılık gösterdiğimizi kamuoyu da takdir etmekte ve takdir etmektedir. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu çalışmaları yapacağımızdan belirtiyoruz. Bu hassasiyetimizi biliyoruz. Ağacı korumak ve ağaca sahip çıkmak konusunda da hepimizin gayret göstermesi gerekiyor” diye konuştu.

“Ağacı kutsayan bir medeniyetin çocuklarıyız”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, ağacı kutsayan bir medeniyetin çocukları olduklarını söyleyerek, “Kadim bir medeniyetin çocuklarıyız. Ağacı kutsayan bir medeniyetin çocuklarıyız. ‘Kıyamet koparken bile elinizdeki fidanı dikin’ diyen bir medeniyetin çocuklarıyız. Son dönemde uğradığımız zaaftan dolayı da bol bol ağaç kesen bir toplum haline dönüştük. Ağaçları yakan bir toplum haline dönüştük. Kendi neslimizi ve kendi medeniyetimizi adeta inkar eden bir hale geldik. Bizim yeniden asli hüviyetimize dönmemiz icap ediyor. Bu anlamda yapılan bu çalışmaları da tebrik ediyoruz” dedi.

“81 il arasında en çok fidanı Kayseri’de dikeceğiz”
Başlatılan kampanya çerçevesinde en çok fidanın Kayseri’de dikileceğinin altını çizerek, “Bugün gerçekten çok hayırlı bir iş için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ülkemizin her köşesinde 11 milyon ağaç dikeceğiz. Biz Kayseri’de 487 bin 500 ağaç hedeflemiştik ama inşallah 500 binin üzerinde ağaç dikeceğiz. Bu sayıda Türkiye’de rekordur. Türkiye’de 81 vilayet arasında bugün inşallah en çok ağacı Kayseri’mizde dikeceğiz. 157 lokasyonda Orman Bölge Müdürlüğümüzün çalışmaları neticesinde belediyelerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın büyük desteği ile bu ağaçları bugün dikeceğiz. Bu ağaçları sadece bugün değil, uygun ortamlarda iklimin el verdiği her zaman dikmek zorundayız. Son 2025 yılda Kayseri’mizde ağaç dikimi noktasında ok önemli çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yapılan bu çalışmalara rağmen biz Kayseri olarak halen Türkiye ortalamasının baya gerisindeyiz. Türkiye ortalaması yaklaşık olarak yüzölçümünün yüzde 24’ü ormanlarla kaplı ama Kayseri’mizde maalesef yüzde 10 civarındayız. Bunun için bizim 500 binlerin 5 milyonların üzerinde ağaç dikmemiz lazım. İnşallah yakın zamanda gerek Erciyes’te olsun gerekse diğer ihtiyaç olan yerlerde olsun Orman Bölge Müdürlüğümüz bu çalışmalarına hızlı bir şekilde devam edecektir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri fidanları toprakla buluşturdu.

KAYSERİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri OSB’den Geleceğe Nefes Seferberliği’ne 500 Fidanla Destek
YEREL HABERLER Kayseri OSB’den Geleceğe Nefes Seferberliği’ne 500 ...
Develi'de 20 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Develi'de 20 bin fidan toprakla buluştu
Kayseri’de ağlatan koşu Oğlunun dereceye girmesi için oğluyla birlikte koştu
YEREL HABERLER Kayseri’de ağlatan koşu Oğlunun dereceye girmesi için ...
HAK-İŞ yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER HAK-İŞ yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu
KAyseri Şeker'in 2005 yılındaki yöneticilerinin yaptığı 'Hileli Şeker Satış' cezası 14 yıl sonra geldi
YEREL HABERLER KAyseri Şeker'in 2005 yılındaki yöneticilerinin ...
Yeraltı Çarşısı'na önemli hizmet
YEREL HABERLER Yeraltı Çarşısı'na önemli hizmet
Melikgazi Belediyesi BESK deplasmandan ile boş döndü
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi BESK deplasmandan ile boş döndü
(ÖZEL) Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hikayesi 
YEREL HABERLER (ÖZEL) Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in ...
Başkan Akay, Kazakistan'ın Bölgesel Yatırım İş Forumunda Konuştu
YEREL HABERLER Başkan Akay, Kazakistan'ın Bölgesel Yatırım İş ...
Talas’ta ikinci antika günlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Talas’ta ikinci antika günlerine yoğun ilgi
Doğaseverler Atatürk anısına fidan dikti
YEREL HABERLER Doğaseverler Atatürk anısına fidan dikti
Kayseri Şeker, 'Bu gün fidan yarın nefes' kampanyasına 5 bin fidan ile katıldı
YEREL HABERLER Kayseri Şeker, 'Bu gün fidan yarın nefes' ...
Harabe evde yaşayan Filistinli aile yardım bekliyor
YEREL HABERLER Harabe evde yaşayan Filistinli aile yardım bekliyor
Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan A Grubunda Kayserigücü FK liderliğini sürdürüyor B Grubunda yeni lider Kayseri Yavuzspor oldu
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük ...
Kayseri Süper Amatör Küme 8.hafta geride kaldı Lider Develispor kayıpsız devam ediyor
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme 8.hafta geride kaldı Lider ...
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 5 Temmuz İskenderunspor-Talasgücü Belediyespor:0-2
YEREL HABERLER Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 5 Temmuz ...
Kayseri’de PRP tedavisi ile ilk bebek dünyaya geldi PRP tedavisi çocuk sahibi olma şansını yüzde 20 arttırıyor
YEREL HABERLER Kayseri’de PRP tedavisi ile ilk bebek dünyaya ...
Türkiye Voleybol 2.Ligi Erkekler 4.Hafta Develi Belediyespor-Melikgazi Belediyespor:0-3
YEREL HABERLER Türkiye Voleybol 2.Ligi Erkekler 4.Hafta Develi ...
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup Yahyalıspor-Sorgun Belediyespor:2-1
YEREL HABERLER Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ...
Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta Kayseri Yavuzspor-Büyülenspor:3-2
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta Kayseri ...
Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta Kayseri Sağlıkspor-Buğdaylıspor:1-0
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta Kayseri ...
Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta Yeni Esenspor-Yerköyspor: 2-1
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta Yeni ...
Kayseri OSB Atletikspor Teknik Direktörü Bekir Dağlı; “Yazıktır etmeyin bu gençler geleceğimiz”
YEREL HABERLER Kayseri OSB Atletikspor Teknik Direktörü Bekir ...
Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta Başakpınar Belediyespor-Erciyes Reşadiye Gençlikspor:0-1
YEREL HABERLER Kayseri Birinci Amatör Küme 8.Hafta Başakpınar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu