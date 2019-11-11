Hacılar'da yarının nefesi için 2 bin fidan dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan ve 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu “Bugün Fidan Yarın Nefes” kampanyası kapsamında Hacılar’da da 2 bin fidan dikildi.

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Hacılar Serçer Yaylasında düzenlenen programa Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Özdoğan, ilçe protokolü, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Haluk Sezen’in saat: 11.11’de start vermesiyle birlikte genç, yaşlı tüm katılımcılar “Bugün Fidan Yarın Nefes” diyerek fidanları toprakla buluşturdu.

KAYSERİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

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