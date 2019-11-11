Kayseri'de 487 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

KAYSERİ'DE, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında karaçam, sedir, iğde ve mahlep türlerinden 487 bin 500 fidan, toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda 'Geleceğe Nefes Ol' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Kayseri'de 157 bölgede 44 bin kişinin katılımıyla 487 bin 500 fidan dikildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, etkinliğe Kocasinan ilçesi Akçatepe Mahallesi'ndeki fidan dikim alanından katıldı. Özhaseki, doğanın son yıllarda aşırı derecede kirlendiğini belirterek, "Çok fazla tüketip, dışarı çok fazla atık atıyoruz. Bunlar da bir süre sonra insanoğlunun başına bela olmaya başlıyor. 'Bu beladan nasıl kurtuluruz, dünyayı ve yaşamış olduğumuz çevreyi nasıl kurtarırız' diye dünyada bir takım örgütler kurularak, milyarlarca dolar para toplanarak, kurutuluşun çaresi aranıyor" diye konuştu.

'AĞAÇLARI YAKAN BİR TOPLUM OLDUK'

Özhaseki, Türk ve İslam dünyasında ağaca verilen değere vurgu yaptığı konuşmasında, "Ağacı kutsayan, 'Kıyamet koparken bile elinizdeki fidanı dikin' diyen bir medeniyetin çocuklarıyız. Ama son dönemde uğradığımız zaaftan dolayı bol bol ağaç kesen, ağaçları yakan bir toplum haline dönüştük. Kendi aslımızı, neslimizi ve medeniyetimizi neredeyse inkâr eder hale geldik. Bizim yeniden asli hüviyetimize dönmemiz gerekiyor. Bu anlamada yapılan bu çalışmaları takdir ediyoruz" dedi.

Programa yoğun ilgi gösteren katılımcılar, dikilen fidanların düzenli olarak takip edilmesini gerektiğini belirterek, bölgelerinin daha yeşil olmasını istediklerini söyledi.





KAYSERİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

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